Deutsche Polizistin wegen Nähe zu Halle-Attentäter außer Dienst

Halle an der Saale – Eine Polizistin aus dem deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ist laut einem Bericht wegen ihrer Nähe zu dem inhaftierten Synagogenattentäter von Halle an der Saale nicht mehr im Landesdienst tätig. Sie habe Ende Oktober selbst ihre Entlassung beantragt, berichtete die Mitteldeutsche Zeitung am Donnerstag vorab. Die Frau Anfang 20 hatte als Beamtin auf Probe für die Polizei in Dessau-Roßlau gearbeitet.