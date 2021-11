Geldwechselbetrug in Silz: Polizei bittet um Hinweise

Silz – Einen Schaden im dreistelligen Eurobereich haben drei Wechselbetrüger am Donnerstagvormittag in einem Geschäft in Silz verursacht. Gegen 10.45 Uhr bezahlten sie niedrigpreisige Waren mit einem 100-Euro-Schein. Dabei verwickelten sie die Angestellten in ein Gespräch. Unbemerkt schafften sie es so, den Hunderter wieder mitzunehmen.