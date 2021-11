Soap und Speed: Der Formel-1-Zweikampf der Teamchefs Wolff und Horner

So erfolgreich die beiden sind, so innig verbunden sind sie einander in ihren Ressentiments. "Ich glaube, wir respektieren uns, aber ich glaube auch, wir arbeiten auf sehr unterschiedliche Weise", meinte Horner. "Ich will unbedingt an vorderster Front stehen. Ich sitze an der Boxenmauer mit den Strategen und den Ingenieuren, Toto sitzt in der Garage neben dem Pressemann. Es sind unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Sichtweisen."