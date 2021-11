Moderner Fünfkampf nach Olympia 2024 ohne Reiten

© Yohei Osada via www.imago-images.de

Berlin – Der Moderne Fünfkampf soll nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris ohne Reiten stattfinden. Das hat der Weltverband UIPM am Donnerstag beschlossen, eine Ersatzdisziplin wurde noch nicht bestimmt. Der Verband zog mit der Reform die Konsequenzen aus den Vorfällen bei den Olympischen Spielen in Tokio. Dort hatten die Deutsche Annika Schleu und ihre Trainerin für großes Aufsehen und Kritik gesorgt.