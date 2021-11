Dutzende Tote bei Jihadisten-Angriff im Niger

Niamey, Bamako – Mutmaßliche Jihadisten haben im Niger rund 60 Mitglieder einer Bürgermiliz getötet. Nach Behördenangaben vom Donnerstag ereignete sich der Überfall bereits am Dienstag in der Region Tillaberi im Westen des Landes. 15 Menschen überlebten den Angriff, neun weitere werden seither vermisst. Seit Jahresbeginn häufen sich in dem Gebiet um Banibangou und umliegenden Gemeinden Angriffe mutmaßlicher Jihadisten auf Zivilisten.