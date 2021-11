Iran hat Bestand an angereichertem Uran fast verdoppelt

Das Atomabkommen soll den Iran am Bau einer Atombombe hindern. Die Verhandlungen über eine Wiederbelebung der Vereinbarung sollen nach fünfmonatiger Unterbrechung am 29. November in Wien wieder aufgenommen werden. Dabei werden sich Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, China, Russland und Großbritannien mit iranischen Vertretern treffen. Ziel ist es, die USA wieder an den Verhandlungstisch zu bringen.