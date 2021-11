Sturm Graz erkämpfte in Europa League 1:1 bei Real Sociedad

San Sebastian – Sturm Graz hat mit einem 1:1 in der Fußball-Europa-League bei Real Sociedad überrascht. Die Steirer schrieben mit einer heroischen Abwehrschlacht im vierten Anlauf erstmals in der Gruppenphase an und vertagten das vorzeitige Ausscheiden. Jakob Jantscher brachte den Außenseiter am Donnerstag in San Sebastian in Front (38.), Alexander Sørloth glich für die dominierenden Basken aus (53.).