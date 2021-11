Zwei junge Männer bei Autoüberschlag in Kirchberg verletzt

Kirchberg in Tirol – Bei einem Verkehrsunfall auf der Aschauer Straße wurden in der Nacht auf Freitag zwei junge Männer verletzt. Ein 22-jähriger Autofahrer war kurz nach Mitternacht in Richtung Kirchberg unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der Pkw laut Polizei vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und kam dann auf der Beifahrerseite liegend im Bereich der Böschung zum Stillstand.