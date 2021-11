„Hotspot Oberland gibt Rätsel auf“: Viele Covid-Patienten in Zams

Landeck, Zams, Imst – Im Corona-Ranking der Tiroler Spitäler wird das Krankenhaus St. Vinzenz nur noch von der Klinik Innsbruck übertroffen: Am Donnerstag befanden sich 22 Patienten in stationärer Behandlung in Zams. Vier davon mussten auf der Intensivstation betreut werden. Seit Tagen liegen die Nachbarbezirke Landeck und Imst – das Einzugsgebiet des St.-Vinzenz-Spitals – im Spitzenfeld des Infektionsgeschehens in Tirol, wie die offiziellen Zahlen belegen.