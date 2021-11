Es bleibt kaum Zeit, innezuhalten: Haie müssen auswärts in Villach ran

Gelingt in Villach für HCI-Cheftrainer Mitch O'Keefeder und Co. der siebte Streich?

Innsbruck – Nach dem tragischen Ableben von Bratislava-Crack Boris Sadecky (24) am Mittwoch fährt die ICE Hockey League heute mit sieben Partien bereits wieder volles Programm. Dabei hätte es vielleicht zumindest am heutigen Abend eine Atempause vertragen. Haie-Coach Mitch O’Keefe war vor der Fahrt nach Villach nachdenklich: „Die menschliche Seite ist doch das Wichtigste und viel wichtiger als der Sport.“ Die Slowaken sind heute in Laibach engagiert, beim Gedanken daran wird O’Keefe eng in der Brust: „Ich will mir gar nicht vorstellen, wie wir uns fühlen würden, wenn wir einen Kollegen verloren hätten.“ Vor allen Partien gibt es heute eine Gedenkminute, alle Cracks tragen an diesem Wochenende Sadeckys Nummer 10 auf den Helmen.