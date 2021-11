Heimkehrerkreuz und Ulrichshorn im TT-Tourentipp: In das Reich der Hörner

St. Ulrich am Pillersee – So schnell kann es gehen. Noch am vergangenen Sonntag bestiegen wir bei traumhaftem Herbstwetter Heimkehrerkreuz (1949 m) und Ulrichshorn (2155 m) in den Loferer Steinbergen, ausgehend von St. Ulrich am Pillersee. Nur einen Tag später gab es Schneefall. Die Tour stellen wir trotzdem vor, denn die Bedingungen können sich ja schnell ändern, wie auch Leopold Würtl weiß. Der 73-Jährige lebt in St. Ulrich, hat die Steinberge zum Greifen nah und ist dort regelmäßig zum Bergsteigen, Klettern und im Winter mit den Skiern unterwegs. „Es soll ja wieder warm werden, das Heimkehrerkreuz kann heuer sicher noch besucht werden“, meint er.