AMA, Kontrollen und Spürnasen

Um eine gute AMA-Kontrollor:innen sein zu können, braucht man nicht nur viel Fachkenntnis, sondern auch Liebe zum Detail und eine gute Spürnase. Fachkenntnis und Liebe zum Detail verstehen sich von selbst, die Spürnase braucht es, da es eine Aufgabe der AMA-Gütesiegel-Kontrollor:innen ist, die Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Herstellungsprozesses eines Lebensmittels zu überprüfen. Dazu wird etwa der Weg eines Schnitzels von hinten aufgerollt. Die Spurensuche beginnt an der letzten Station der Vermarktungskette – im Supermarktregal.

Die AMA-Kontrolle im Supermarkt geht folgendermaßen vonstatten: Die Kontrollorin oder der Kontrollor erscheinen unangemeldet, nehmen alles genau unter die Lupe. Teil der Kontrolle ist es, sich, vereinfacht gesagt, ein Stück Fleisch zu schnappen und es bis zum Bauernhof zurückzuverfolgen. An sämtlichen Stationen, vom Supermarkt über den Zerlegebetrieb und den Schlachthof bis zurück zum Mastbetrieb, muss die genau diesem Produkt entsprechende Dokumentation zu finden sein. Nur dann ist die Etikettierung mit dem begehrten AMA-Gütesiegel auch gerechtfertigt. Denn es wird mit einem geschlossenen Kontrollsystem gearbeitet. So kann die AMA garantieren, dass jedes Tier im AMA-Gütesiegelprogramm in Österreich geboren, aufgezogen, geschlachtet und verarbeitet wird.