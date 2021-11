OSV-Quartett erreichte bei Kurzbahn-EM in Kasan das Semifinale

Kasan - Bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Kasan ist in der Vormittagssession am Freitag ein Quartett in das Halbfinale eingezogen. Über 200 m Brust wurde Christopher Rothbauer Siebenter (2:06,24 Min.), über 200 m Lagen Lena Kreundl Neunte (2:10,82), über 50 m Delfin Simon Bucher 13. (23,02 Sek.) und über 100 m Rücken Lena Grabowski 16. (1:00,32). Letztere hatte am Donnerstag Bronze über die 200 m Rücken gewonnen.