Sommertourismus 2021 trotz reger Buchungen weit unter Vorkrisenniveau

Wien – Der heimische Tourismus steht nicht nur vor einer wackeligen Wintersaison, sondern hat sich auch in der an sich recht gut gebuchten Sommersaison wirtschaftlich noch nicht erholt. Insgesamt legten die Nächtigungen heuer zwischen Mai und Oktober gegenüber dem ersten Corona-Sommer 2020 um 22 Prozent zu, doch auf das Vorkrisenniveau von 2019 fehlten immer noch 17 Prozent, wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) heute, Freitag, mitteilte.

Und auch für den Winter sieht es derzeit nicht rosig aus. Der aktuell starke Anstieg von neuen COVID-19-Infektionen in Österreich, aber auch in weiten Teilen Europas, stelle „ein deutliches Abwärtsrisiko für die kommenden Monate und damit den Beginn der Wintersaison dar", betonte die OeNB.

Im November und in der Adventzeit sei die Hotellerie aber traditionell nur unterdurchschnittlich ausgelastet, die Hauptsaison im Wintertourismus starte mit Weihnachten. „Sollten Ende Dezember zusätzliche und umfassende Einschränkungen notwendig sein bzw. Reisewarnungen vorliegen, so würde dies beträchtliche Einbußen für den österreichischen Tourismus implizieren", hielt die Nationalbank fest.

Trotz des Anstiegs der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen habe sich im Oktober der Trend eines Zuwachses von Übernachtungen inländischer Gäste fortgesetzt – dazu beigetragen hätten auch die heuer bundesweiten Herbstferien. Die OeNB sieht für den Monat ein Plus von 6 Prozent. Die Buchungen aus dem Ausland wurden aber deutlich weniger – die Übernachtungen ausländischer Gäste dürften im Oktober der Nationalbank zufolge um 24 Prozent eingebrochen sein. Im Vorkrisenvergleich ergebe sich somit für den Monat insgesamt ein Rückgang der Übernachtungen von 14 Prozent.

Die heuer in den Monaten August und September beobachtete „überraschend starke Buchungslage ausländischer Gäste" habe sich jedenfalls „im Oktober nicht fortgesetzt". Als wesentlichen Grund führte die OeNB die Herbstferien in Bayern und Baden-Würtemberg, und auch Belgien, an, die heuer in den November fallen. Weiters leide der Städtetourismus, der in der Nebensaison größere Bedeutung habe, nach wie vor stärker unter den Folgen der Pandemie.