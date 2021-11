Verwechslung von Reinigungsmittel in Hall: Zwei Personen durch Dämpfe verletzt

Hall i.T. – Zu einem Arbeitsunfall kam es am Freitagvormittag in einer Firma in Hall. Ein 28-jähriger Mann wollte gegen 10 Uhr eine Waschanlage mit Reinigungsflüssigkeit befüllen. Er hatte jedoch den Behälter verwechselt und es kam zu einer chemischen Reaktion, bei der Flüssigkeit und Dämpfe austraten.