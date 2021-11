Euphoriewelle riss bei der Rotflut: Wacker unterliegt St. Pölten 1:2

Innsbruck – Nach zuvor drei Siegen in Serie standen am Ende im Tivoli nach einem packenden und hochemotionalen Zweitliga-Schlager eine bittere Niederlage und gleich zwei Rote Karten, die zusätzlich schmerzen. Aber der Reihe nach:

Der FC Wacker wollte seinen (Markt-)Wert im Spitzenspiel gegen St. Pölten eigentlich am und abseits des Rasen weiter steigern. Auch mit einer wirtschaftlichen Aktion: Mit dem Slogan „Los, ab auf die Brust“ wirbt der FC Wacker in neuen Dressen um finanzielle Mittel. 30 Lose um 1000 Euro, die jedem Käufer in jedem Fall eine LED-Bande, Tickets und Weiteres bringen, gingen bis Freitag über den Ladentisch. Der Gewinner wird im neuen Jahr Anfang Februar per Losentscheid ermittelt.