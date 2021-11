Weiterer Todesfall: Der siebte Haie-Sieg rückte in den Hintergrund

Zwei Tage nachdem der Slowake Boris Sadecky der Bratislava Capitals nach einem Zusammenbruch während des Spiels in Dornbirn verstorben ist, vermeldete dessen Verein einen weiteren Todesfall. Geschäftsführer Dusan Pasek junior wurde in einem Stadtteil in Bratislava tot aufgefunden. Der 36-jährige ehemalige Profispieler soll laut slowakischen Medien Suizid verübt haben. Schon sein Vater Dusan Pasek senior hatte sich 1998 als damaliger Präsident des slowakischen Eishockey-Verbandes und von Slovan Bratislava das Leben genommen.

Die heimische Liga reagierte mit einer Aussendung: „Die ICE Hockey League ist nach dem Ableben von Dusan Pasek und Boris Sadecky in tiefer Trauer. Unser ganzes Mitgefühl gilt den engsten Angehörigen und Freunden der Verstorbenen. Innerhalb der Liga-Familie wurde beschlossen, dass die Freitagsrunde mit sechs Spielen sowie die weiteren sechs Partien am Wochenende durchgeführt werden, um allen eine gemeinsame Möglichkeit zu geben, Dusans und Boris’ zu gedenken.“

Die Partie der Haie in Villach begann mit einer Trauerminute. Danach gab es ein verhaltenes erstes Drittel ohne große Höhepunkte, ehe es nach dem Pausentee so richtig zur Sache ging: Mit einem sehenswerten Solo brachte Collins (22.) seine Villacher in Front. Kurz darauf hatten die Hausherren drei Chancen, um die Führung auszubauen, ehe der HCI wieder in die Spur fand: Der Kanadier Magwood (36.) fackelte nicht lange und hämmerte den Puck ins Kreuzeck.