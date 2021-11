30-Jähriger muss nach Unfall auf der Brennerautobahn Strafe zahlen

Im morgendlichen Berufsverkehr war im Juli ein 30-Jähriger auf der Brennerautobahn durch riskante Fahrweise aufgefallen. Über die Europabrücke ging es wegen diverser Überholvorgänge über drei Spuren. „Ich dachte, der fährt wie ein Irrer!“, beschrieb dies gestern eine Zeugin am Landesgericht. Sie sollte in einer Karambolage schon bald wieder auf den Klein-Lkw treffen: „Da hat es ja ausgeschaut wie am Schlachtfeld!“, schüttelte Richterin Helga Moser den Kopf und bedauerte, dass wegen so einer sinnlosen Raserei drei Personen verletzt werden mussten. Ins Gewissen musste sie dem 30-jährigen Türken ohnehin nicht mehr reden: „Ich bin ohne Anwalt da, weil ich schuldig bin, Frau Rat!“