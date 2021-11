Reitmeier-Nachfolge: Palfrader will Frau an Spitze des Landestheaters

Wieder waltete die Jury ihres Amtes und wählte aus den acht einen Dreiervorschlag für das Finale aus. Dieses steigt Ende November, erneut in Anwesenheit der politischen Spitzen. „Es wird eine vertiefende zweite Runde, danach werden wir entscheiden“, kündigt Palfrader an.

Das finale Trio entspricht ganz Palfraders Vorstellungen. „Ich hätte auch persönlich genau diese Wahl getroffen“, betont die Landesrätin. Sie macht kein Hehl daraus, wo ihre Präferenz liegt: „Es dürfte bekannt sein, dass ich mir mehr Frauen in Spitzenfunktionen wünsche, sei es in der Wirtschaft, in der Verwaltung oder in der Kultur.“