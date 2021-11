Kampf ums Lienzer Rathaus: Neue Listen für die Wahl 2022

Lienz – Am 27. Februar 2022 ist es so weit: Bis auf wenige Ausnahmen wird in den Tiroler Gemeinden gewählt. Ebenso steht die Direktwahl des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin an. Auch in Lienz werden die 20 Sitze im Gemeinderat plus die Position der Stadtführung neu vergeben. „Ja, ich will wieder Bürgermeisterin werden“, sagt Elisabeth Blanik (55) von der SPÖ, Amtsinhaberin seit 2011, kurz und bündig. Zurzeit hat die SPÖ zehn der insgesamt 21 Sitze.