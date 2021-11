Suzuki Swace: Bescheidenen Gemüts, erlesenen Gestüts

Den gut ausgestatteten Kompaktkombi bieten heimische Suzuki-Händler ab 29.690 Euro an.

Innsbruck – Was andere Hersteller im Rahmen des laufenden Transformationsprozesses noch mühsam lernen müssen, schütteln die Suzuki-Manager mehr oder weniger aus dem Handgelenk: die Reduktion der angebotenen Komplexität. Da, wo sich manche Marken mit verschiedenen Ausstattungsniveaus, Extras, Paketen und Designlinien mehr oder weniger verdribbeln, bleibt Suzuki von Haus aus am Boden. Das gilt für das Sortiment insgesamt, und für die jeweils angebotenen Baureihen separat. Bevor hier etwas zu kompliziert wird, wird ausgedünnt – man denke nur an die Herausnahme der Dieselmotoren oder die Entfernung des Jimny (Pkw-Version) aus dem Programm.