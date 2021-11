Der SL von Mercedes darf wieder aufblühen

Stuttgart – Vor knapp sieben Jahrzehnten begann eine besondere Gesichte in der an Facetten nicht gerade armen Automobilhistorie: Mercedes lancierte den 300 SL, einen straßentauglichen Rennwagen. Der schlug sich hervorragend auf diversen Rennstrecken, schon 1954 folgte mit dem Flügeltürer eine Ikone, die heute noch fasziniert. Einer seiner Nachfolger, ein offenes Modell, flimmerte in den achtziger Jahren weltweit über die TV-Bildschirme – und zwar jedes Mal, wenn Bobby Ewing in „Dallas“ einen Ortswechsel machen musste.