Mann in Innsbruck durch Faustschlag schwer verletzt: Zeugen gesucht

Innsbruck – Ein Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem 28-Jährigen endete in der Nacht auf Samstag in der Innsbrucker Klinik. Laut Polizei kam es gegen 0.15 Uhr in der Angerzellgasse zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Daraufhin versetzte der jugendliche Afghane dem Österreicher einen so kräftigen Faustschlag ins Gesicht, dass dieser einen mehrfachen Kieferbruch erlitt.