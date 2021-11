Gut zu wissen: 2G wird ab Montag Standard – die neuen Regeln im Detail

© Michael Bihlmayer via www.imago-images.de

Neben den 2G-Regeln wird auch bei der Maskenpflicht nachjustiert: Wie in Wien schon seit Wochen üblich wird im Handel nur noch FFP2 anerkannt.

Wien/Innsbruck – Geimpft oder Genesen – das sind die 2G, die in Österreich ab Montag beinahe für alle Lebensbereiche gelten. Im Folgenden die neuen Regeln, so weit sie schon vor Vorlage der dazu gehörigen Verordnung (am Wochenende) klar sind.