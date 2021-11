Omega Speedmaster in Genf um über 3,1 Millionen Franken versteigert

Genf – Eine Omega Speedmaster aus dem Jahr 1957 ist am Freitagnachmittag in Genf für die Rekordsumme von 3,115 Millionen Franken (2,95 Mio. Euro) versteigert worden. Das ist der höchste je für eine Omega-Uhr bezahlte Preis. Der geschätzte Auktionswert der Uhr aus der ersten Omega Speedmaster-Serie lag bei 80.000 bis 120.000 Franken, wie die Swatch-Vorzeigemarke am Samstag mitteilte. Der hohe Liebhaberpreis wurde wohl auch gezahlt, weil die Uhr "perfekt gealtert" sei.