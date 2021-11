Vier Frauen in Nordafghanistan ermordet, darunter auch Aktivistin

Für Frauen wird es in Afghanistan immer gefährlicher.

Kabul – In der nordafghanischen Stadt Mazar-i-Sharif sind vier Frauen ermordet worden, unter ihnen eine Bürgerrechtsaktivistin. Nach Angaben des Taliban-geführten Innenministeriums wurden zwei Tatverdächtige festgenommen, teilte Sprecher Qari Saeed Khosty am Samstag mitteilte. Die Verdächtigen hätten nach einem Verhör gestanden, dass sie ihre Opfer in ein Haus eingeladen hätten, sagte Khosty, ohne weitere Details zu nennen.