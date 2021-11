Festival "Zwischen den Saiten" in Tirol: Im Land der 1000 Harfen

„Haydn’s Folk Harp“, so das diesjährige Thema des Festivals, spannt einen Bogen von der historischen Einfachpedalharfe aus der Zeit Joseph Haydns zur noch heute äußerst vitalen Tiroler Volksharfe. Sieben Konzerte international renommierter HarfenistInnen und Musikensembles stehen auf dem Programm, und gleich zu Beginn des Festivals rückt die 1992 gegründete und damals hoch erfolgreiche Weltmusik-Formation Knoedel mit einer Uraufführung des Tiroler Komponisten Christof Dienz die historische Harfe in den Fokus zeitgenössischer Musik. Sound and Science verbinden sich in Lecture Konzerten Freitag und Samstag mittags.