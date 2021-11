Schon im Kindergarten Resilienz lernen: Neues Sachbuch zeigt Wege auf

Daniela Klingler, Mitarbeiterin der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT), hat nun einen Ratgeber für den Elementarbereich über „existentielle Pädagogik“ geschrieben. Neben den theoretischen Grundlagen gibt sie praktische Tipps, wie man Kinder schon früh mutig und resilient macht: „Gerade im elementarpädagogischen Bereich entstehen wertvolle Beziehungen und Begegnungen. Es ist wichtig, Kinder in ihrer Einmaligkeit und Einzigartigkeit zu sehen und ihre noch verdeckten Potenziale zu erkennen.“ Vertraue man darauf, dass Kinder Aufgaben schaffen können, stärke man sie auf ihrem Entwicklungsweg und begleite sie in ein selbstbestimmtes, gelingendes Leben. Die Neuerscheinung knüpft an ein Kinderbuch der Sachbuchautorin an.