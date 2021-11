Österreich unterstützt Mechanismus zum Schutz von Umweltaktivisten

Wien – Das österreichische Klimaschutzministerium unterstützt bis 2025 mit 75.000 Euro jährlich einen Mechanismus zum Schutz von verfolgten Umweltaktivisten. Im Rahmen der Aarhus-Konvention wird gemeinsam mit Irland ein „Rapid Response Mechanism“ ermöglicht, der Umweltschützer vor willkürlicher Strafverfolgung – auch in Europa – bewahren soll. Die Einrichtung mit Sitz in Genf, die mit einem Sonderbeauftragten ausgestattet sein wird, nimmt ihre Arbeit im kommenden Jahr auf.

Die Anlaufstelle, an die sich verfolgte Umweltschützer wenden können, soll raschestmöglich Schutzmaßnahmen für Betroffene in die Wege leiten. Zudem soll Aufmerksamkeit erzeugt und politischer Druck im Rahmen der völkerrechtlichen Möglichkeiten aufgebaut werden. Zusätzlich zum Schutz der Aktivisten sollen mögliche Fälle in der Europäischen Union, in Osteuropa und Zentralasien dokumentiert werden.