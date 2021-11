HCI gegen Capitals: In der „brennenden“ Halle wird heute eine Serie reißen

Innsbruck – Zwei Dinge sind heute (17.30 Uhr) in der Tiwag Arena sicher: Erstens, die Halle wird dank euphorisierter Haie-Fans „brennen“. Zweitens, eine Serie wird reißen. Denn nicht nur der HC Innsbruck – das 3:2 nach Verlängerung am Freitag in Villach war der siebte Sieg in Folge –, sondern auch die Vienna Capitals (fünf Erfolge en suite) haben einen „Lauf“. Beide Teams marschieren sozusagen im Gleichschritt.

Es war an einem Abend, an dem um Bratislava-Spieler Boris Sadecky und Manager Dusan Pasek getrauert wurde, aber schwer, große Euphorie zu versprühen. „Natürlich freuen wir uns über den Sieg, doch an so einem Abend zählt nicht nur das Sportliche“, sagte beispielsweise General-Manager-Assistent Max Steinacher nach dem 3:2-Overtime-Sieg in Villach (Tore: Magwood, Dostie, McGauley). Dass die Haie den siebten Sieg in Serie mit nur vier nominellen Verteidigern einfuhren, war erneut ein starkes Zeichen. Heute soll der achte Streich folgen. (t.w.)