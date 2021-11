Rassismusvorwürfe: Wogen glätten sich beim FC Wacker nur langsam

Innsbruck – Wie ein Häufchen Elend saß Ronivaldo am Freitagabend nach seiner Roten Karte nach dem Abpfiff der 1:2-Heimniederlage gegen den SKN St. Pölten in der Kabine. Und am meisten ärgerte sich der Routinier dabei über sich selbst: darüber, dass er sich nach verbalen Provokationen zu einer Spuckattacke gegen Gegenspieler Christian Ramsebner hinreißen ließ.