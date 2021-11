Mindestens 19 Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Mexiko

Chalco – Bei einem schweren Autounfall sind in Mexiko mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen und drei Menschen verletzt worden. In der Stadt Chalco im Zentrum des Landes raste ein Lkw ungebremst in eine Mautstelle, bevor dieser in eine Reihe von sechs Fahrzeugen krachte. Das berichtet der Guardian unter Berufung der Verwaltungsbehörde des mexikanischen Fernstraßennetzes.