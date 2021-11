Ducati-Pilot Bagnaia feierte in Portimao einen Start-Ziel-Sieg

Portimao - Francesco Bagnaia hat in Portimao das vorletzte MotoGP-Rennen der Saison gewonnen. Aus der Pole-Position gestartet behauptete sich der italienische Ducati-Werksfahrer am Sonntag an der Spitze und fuhr in der Folge ungefährdet seinem 13. GP-Sieg, dem dritten in der Königsklasse, entgegen. Brad Binder landete auf KTM an der zehnten Stelle.