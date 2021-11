Lumagica strahlt in Innsbruck: Jetzt Quiz lösen und Eintrittskarten gewinnen

Innsbruck – Im vergangenen Jahr zählte Lumagica in Tirol zu den Hauptattraktionen der Weihnachtszeit und konnte Tausende Besucherinnen und Besucher begeistern. Heuer ist der magische Lichterpark wieder ein Highlight der Innsbrucker Bergweihnacht.

Am Freitag erfolgte der offizielle Startschuss im Innsbrucker Hofgarten. Bis zum 9. Jänner ist der Lichterpark täglich (außer Heiligabend) von 17.30 bis 22 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 20.30 Uhr.

Testen Sie Ihr Wissen zu Lumagica und der Adventszeit in Innsbruck in unserem Mini-Quiz. Mit einem Top-Ergebnis haben Sie die Chance, Eintrittskarten für das Lichtfestival zu gewinnen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Donnerstag (11. November, 12 Uhr) möglich.