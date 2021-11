Kylie Jenner nimmt Freund Travis Scott nach Konzert-Unglück in Schutz

Houston – Nach dem Konzertauftritt von Rapper Travis Scott in Houston mit acht Toten und vielen Verletzten hat Reality-TV-Star Kylie Jenner ihren Freund in Schutz genommen. Sie und ihr Partner seien am Boden zerstört, schrieb Jenner am Sonntag auf Instagram. Seine Fans und die Gemeinde in Houston würden Travis sehr am Herzen liegen. 50.000 Menschen besuchten Freitagnacht (Ortszeit) das Astroworld-Festival, als beim Auftritt von Scott bei dichtem Gedränge in der Menge Panik ausbrach.