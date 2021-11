Heimniederlage gegen die Capitals: Haie bleiben Sieger der Herzen

Beim Heimspiel der Haie galt am Sonntag ein vorerst letztes Mal die 3G-Regel. Die Innsbrucker Fans zeigten sich in der Tiroler Wasserkraft-Arena einmal mehr sehr diszipliniert. Der Zuschauerstrom soll auch nach Einsetzung der 2-G-Regel und nach der Länderspielpause im Haifischbecken nicht abreißen.

Innsbruck – Das neunte Saison-Heimspiel der Innsbrucker Haie war am Sonntag gleichzeitig noch das letzte, wo die 3-G-Regel galt. Und nach sieben Siegen in Serie war der Andrang in der Tiroler Wasserkraft-Arena erwartungsgemäß groß.

„Ich hoffe, die Kulisse bleibt auch bei der 2-G-Regel weiterhin so großartig. Wir werden sehen, wie die Resonanz beim nächsten Heimspiel (nach der Länderspielpause am 19.11. gegen Fehervar; Anm.) ist“, sprach HCI-Obmann Günther Hanschitz vor dem ersten Bully.

Die Fans mussten am Sontnag nach der Trauerminute für zwei verstorbene Liga-Mitglieder – Bratislava-Crack Boris Sadecky und der slowakische Manager Dusan Pasek – ordentlich leiden. Denn die Hausherren vergaben im Duell der Seriensieger (die Capitals reisten mit fünf Erfolgen en suite an) durch Lukas Bär (12.), Dario Winkler (13.), Tim McGauley (18.), Michael Huntebrinker (21.) und Jan Lattner (24.) eine Reihe an Hochkarätern auf die 1:0-Führung und scheiterten ein ums andere Mal am starken Wien-Schlussmann Bernhard Starkbaum.