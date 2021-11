Drei Schwerverletzte bei Frontalunfall in Eben am Achensee

Eben am Achensee – Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der Achenseestraße bei Eben am Achensee. Aus noch unbekannter Ursache geriet ein von Maurach Richtung Achenkirch fahrender 69-Jähriger auf Höhe Hechenberg mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den Wagen eines 55-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto des 69-Jährigen um 180 Grad gedreht und kam auf der Fahrspur Richtung Achenkirch zum Stillstand.