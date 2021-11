Ab heute fast überall 2G: Mit dem Druck steigt der Impf-Wille in Österreich

Ein Bild aus Oberösterreich: Die Impfungszahlen stiegen am Wochenende wieder an. © WOLFGANG SPITZBART

Innsbruck – Mit der Freitagabend-Ankündigung der Bundesregierung, ab heute in vielen (Freizeit-)Bereichen nur noch die 2G-Regel anzuwenden, scheint sich das Impf-Blatt in Österreich zu wenden. Über das gesamte Wochenende waren viele stationäre und mobile Impfangebote bestens aus-, wenn nicht sogar überlastet. Allein am Samstag wurden österreichweit 32.000 Impfungen durchgeführt, jede dritte davon ein „Erststich“. Insgesamt sind in der vergangenen Woche mehr Impfungen durchgeführt worden als in jeder anderen seit August.

Großer Andrang auch in Tirol

Großer Andrang an den Impfzentren herrschte gestern auch in Tirol. Wie das Land auf TT-Anfrage mitteilte, wurden über das Wochenende (Freitag bis Sonntag) rund 6000 Impfungen verabreicht. Davon waren über 3200 Erstimpfungen. Das sind rund dreimal so viele Gesamtimpfungen wie noch vor zwei Wochen. Nicht nur, dass das Land am 13. und 14. November in Schwaz zum großen „3. Stich“ einlädt, auch wurden so gut wie alle Impfzentren wieder aktiviert und ausgebaut. Zudem wird das Impfzentrum Innsbruck in der Bachlechnerstraße 46 heute kurzfristig ab 13 Uhr bis 19 Uhr seine Türen öffnen.

📽️ Video | Großer Andrang bei Impfzentren in Tirol

Dem standen auch am Wochenende freilich immer noch gewaltige Werte bei den Neuinfektionen in Österreich gegenüber. 8554 neue Fälle waren es am Sonntag, Tirol vermeldete 674 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Ein – wenig überraschendes – Problem ist dabei wieder aufgepoppt: die kaum noch zu bewältigende Kontaktpersonen-Nachverfolgung, auch Contact Tracing genannt. Österreichweit kann inzwischen nur noch bei knapp 40 Prozent auch die Infektionsquelle geklärt werden, teilte die AGES am Wochenende mit.

Andere Bundesländer haben beim Contact Tracing bereits aufgegeben. Wir versuchen es noch so gut wie möglich. Elmar Rizzoli (Leiter Corona-Krisenstab)

In Tirol, so Elmar Rizzoli, Leiter des Einsatzstabes, bemühe man sich „so gut wie möglich“, die Nachverfolgung aufrecht zu halten. Im Verzug sei man trotzdem. Derzeit wachse der Rückstand an nicht aufgeklärten Fällen um gut 100 Stück pro Tag. Dennoch, andere Länder hätten das Contact Tracing bereits aufgegeben, so Rizzoli.

Spiss ist Impf-Schlusslicht