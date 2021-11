Unmut bei Zug-Reisenden von Innsbruck nach Wien

Innsbruck – Vier Stunden und 13 Minuten sollte eine Fahrt mit dem Zug von Innsbruck nach Wien im Idealfall dauern, am Tag vor Allerheiligen – ein Sonntag – waren es für die Abfahrtszeit 10.17 Uhr teils viele Stunden mehr. Wegen Arbeiten auf der deutschen Korridorstrecke zwischen Innsbruck und Salzburg war ein Schienenersatzverkehr im Einsatz, doch bei der Einstiegstelle standen viel mehr Menschen als einberechnet. Die beiden bereitstehenden Busse waren schnell voll, für die vielen anderen Wartenden mussten erst weitere Busse organisiert werden, was rund 40 Minuten dauerte. Der Unmut darüber war groß. Diese Fahrgäste verpassten ihren Zug in Salzburg und erreichten ihren Zielort mit großer Verspätung.

Wer aufgrund einer Verspätung seine Fahrgastrechte geltend machen will, kann das direkt am Ticketschalter, postalisch oder online machen. Bei einer Verspätung ab einer Stunde gibt es mindestens 25 % des Fahrpreises zurück, ab zwei Stunden die Hälfte. Achtung: Wurde ein Ticket online gebucht, aber per Abholcode am Ticketautomaten oder -schalter abgeholt, ist zwingend das Originalticket notwendig (Sicherheitspapier). Tickets also unbedingt aufbehalten! (ms)