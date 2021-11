Käsiade in Hopfgarten: 25 Mal Gold für Käse aus Tirol

Hopfgarten i. Br. – Pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung wurden bei der 15. Internationalen Käsiade in der Salvena in Hopfgarten Käsespezialitäten von Käserei- und Molkereibetrieben aus dem In- und Ausland sowie von bäuerlichen Produzenten präsentiert. Insgesamt wurden heuer 455 Proben von 106 Betrieben aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, Italien, der Slowakei, Polen, Tschechien und Russland eingereicht und am vergangenen Wochenende von einer internationalen Jury bewertet.

„Die Schwerpunkte der Käsebeurteilung liegen auf Geschmack, Geruch und Textur. In den unterschiedlichen Käseklassen werden Gold-, Silber- und Bronzemedaille vergeben. Alle Gruppensieger in Gold werden einer zweiten Prüfung unterzogen und so wird ein Sieger aller Klassen gekürt, der den Peak of Quality erhält“, erklärt Juryleiter Klaus Dillinger. Der beste Käse des Wettbewerbs ging in diesem Jahr an die Kärntnermilch aus Spittal an der Drau mit dem „Bio Wiesenmilch Almkäse“.