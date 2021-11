Abrechnung mit ÖVP-Schwenk: Antrag fehlt der „Maut-Mut“

Innsbruck – Den Ball von LH Günther Platter (VP) hatte die Liste Fritz nur allzu gerne aufgenommen. Wie berichtet, hatte Platter im Zuge des sich zuspitzenden Streits mit der Asfinag rund um die Luegbrücke (Brennerautobahn) im September damit aufhorchen lassen, dass er künftig die in Tirol lukrierten Mauteinnahmen auch hierzulande in entlastende Maßnahmen investiert sehen will. Sprich: Platter forderte die Tiroler Mautmillionen von Asfinag, respektive dem Bund zurück. Ohne Einschränkung – also alle hier anfallenden Gelder.