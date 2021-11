Mord an Südtiroler Ehepaar: „Es geschah in wenigen Minuten“

Bozen, Innsbruck – Sein Gemütszustand pendle von Augenblicken tiefer Traurigkeit hin zu Bruchstücken eines normalen Lebens mit seinen Mitinsassen. „Im Gefängnis geht es mir überhaupt nicht gut“, sagt Benno N. in einem bereits vor einiger Zeit geführten Gespräch mit der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos. „Ich bin verzweifelt.“ Seit Monaten sitzt der junge Mann in Südtirol hinter Gittern. Er wird verdächtigt, seine Eltern Anfang Jänner dieses Jahres getötet und ihre Leichen in die Etsch geworfen zu haben. Die Tat hat der 30-Jährige bereits gestanden, am 19. November muss er in Bozen vor Gericht erscheinen.