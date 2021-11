Ein Spiel, sinnbildlich für die ganze Herbstsaison der Wacker-Damen

Die Ländle-Reise der Wacker-Damen zum FC Vorderland begann so verheißungsvoll – und endete wie in sieben von acht Fällen zuvor mit einer Niederlage, diesmal 1:2 (0:0). Die 19-jährige Jana Mayer hatte die Tirolerinnen unmittelbar nach Beginn der zweiten Hälfte in Führung gebracht (48.), in Minute 57 und 84 schlugen die Vorarlbergerinnen schließlich zurück. „Es war wie meistens in dieser Saison“, stellte Trainer Benjamin Stolte ernüchtert fest. Neuerlich hätte man die Chance auf einen Sieg gehabt, der Bundesliga-Mittelständler wäre wie viele Teams zuvor in Reichweite gewesen. „Wir konnten es einfach nicht rüberbringen“, stellte Stolte fest.