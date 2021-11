Christkindlmarkt in 2G-Zeiten und Pogromgedenken: Das war „Tirol Live"

Was bedeutet die 2G-Regel für den Innsbrucker Christkindlmarkt, der am kommenden Montag startet? Organisator Robert Neuner sprach bei „Tirol Live“ über die besonderen Herausforderungen für einen sicheren Streifzug durch das weihnachtliche Innsbruck.

„Wir sind erst einmal froh, dass wir es mit Politik und Behörden geschafft haben, eine Regelung zu bekommen, die keine Zäune vorsieht. Das heißt, man kann sich frei bewegen. Allerdings, sobald man an einen Stand kommt, wird vom Standbetreiber der G-Nachweis gefordert. Das heißt 2G," sagte Neuner. Mit diesem Band könne man dann an diesem Tag einkaufen oder eben dann auch Getränke und Speisen konsumieren.

Am Mittwoch wird wieder der Pogromnacht von 1938 gedacht. In Innsbruck starben bei den gelenkten Gewaltmaßnahmen gegen Juden vier Mitbürger. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Innsbruck, Günther Lieder, rückte das „niemals vergessen“ und die jüdische Gemeinde in Tirol in den Mittelpunkt.