83-Jähriger und Ehefrau tot in Haus am Weerberg aufgefunden

Weerberg – Im Fall eines erweiterten Suizids am Weerberg ermittelt derzeit das Tiroler Landeskriminalamt (LKA). Demnach wurde ein älteres Ehepaar am frühen Montagmorgen in einem Haus tot aufgefunden, berichtet die Polizei – und sprach auf Basis des derzeitigen Ermittlungsstandes von einem Tötungsdelikt sowie Selbstmord.