Heute ab 18 Uhr bei „Tirol Live“: Ein Blick nach vorne und zurück

Innsbruck – Bei „Tirol Live“ – um 18 Uhr auf tt.com – wird heute nach vorne und zurückgeblickt. Was bedeutet die 2-G-Regel für den Innsbrucker Christkindlmarkt? Und morgen wird wieder der Pogromnacht von 1938 gedacht. In Innsbruck starben bei den gelenkten Gewaltmaßnahmen gegen Juden vier Mitbürger.

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Innsbruck, Günther Lieder, rückt das „niemals vergessen“ und die jüdische Gemeinde in Tirol in den Mittelpunkt. Wie es mit Erinnerungskultur in Tirol bestellt ist, darüber erzählt die Leiterin des Instituts für Zeitgeschichte an der Uni Innsbruck, Ingrid Böhler.