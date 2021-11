Leichen von französischen Bergsportlern nahe Everest gefunden

Kathmandu – Ein nepalesisches Spezialteam hat die Leichen von drei jungen französischen Bergsteigern in der Nähe des Mount Everest gefunden. Sie sollten bald in die Hauptstadt cebracht werden, wo es Autopsien geben werde, sagte ein örtlicher Polizeisprecher am Montag. Die Bergsteiger hatten ein Nachwuchsprogramm beim Französischen Verband der Alpen- und Bergvereine absolviert. Sie waren vor rund zwei Wochen im Himalaya von einer Lawine getroffen worden.