Freispruch für Richard Seeber: „Freibeweisen muss sich niemand“

Innsbruck – Am letzten Tag des Betrugsprozesses gegen Ex-EU-Parlamentarier Richard Seeber holte WKStA-Oberstaatsanwalt Wolfgang Handler am Montag am Landesgericht noch einmal aus. Wie angeklagt, vertrat er weiter die These, dass der zweitangeklagte Diplomingenieur aus Rumänien Seeber niemals parlamentarisch beraten hatte und beide deshalb nur Scheinrechungen beim EU-Parlament eingereicht hatten: „Für 70 eingereichte Beratungen lautet da die Rechnung eigentlich 70 mal null ist null. Hier lautete sie aber 70 mal null ist 409.956 Euro. Und das nennen Staatsanwälte Betrug!“ Auch gestern waren Zeugen vage geblieben. Zwar glaubte eine einstige EU-Assistentin, dass es wohl keinen Sinn mache, Beratungserkenntnisse vor ihnen zu verschweigen, eine andere meinte aber wiederum, dass man als Assistent ja nur für Ausschüsse tätig sei und gar keinen Überblick über die gesamte Tätigkeit eines EU-Abgeordneten habe.