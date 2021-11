Urteil im Betrugsprozess: Freispruch für Tiroler Ex-EU-Abgeordneten Seeber

Innsbruck – Der Prozess gegen den Tiroler Ex-ÖVP-EU-Abgeordneten Richard Seeber am Innsbrucker Landesgericht ging am Montagnachmittag ins Finale und endete mit Freisprüchen für Seeber und einen Berater.

Seeber wurde vorgeworfen, zwischen 2006 und 2010 Scheinrechnungen des externen Beraters und dessen Tochter in Höhe von rund 400.000 gestellt zu haben.

Richter Andreas Mair erklärte in seiner Urteilsbegründung: "Es ist kein Freispruch ohne Zweifel", sondern einer, der "vieles offen lässt".

Der zweitangeklagte Berater, ein 65-jähriger Rumäne, wurde ebenfalls im Zweifel freigesprochen. Dieser habe sich in seiner Vernehmung noch an einzelne Berichte erinnern können, die er erstellt hatte. "Man hatte nicht den Eindruck, dass er mit etwas konfrontiert wird, von dem er noch nie was gehört hat", sagte der Richter.