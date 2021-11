Blümel plädiert für Rückkehr zu EU-Schuldenregelung

Brüssel – Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich einmal mehr für die Rückkehr zum Stabilitäts- und Wachstumspakt ausgesprochen. „Am Ende des Tages braucht es in einer Krise auch immer fiskalischen Spielraum, den muss man sich in wirtschaftlich guten Zeiten erarbeiten, deshalb bin ich dafür, dass die Schuldenquoten wieder Schritt für Schritt gesenkt werden", sagte Blümel am Montag in Brüssel vor einem Treffen der Eurogruppe. Über die steigende Inflation zeigte er sich besorgt.